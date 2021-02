ROMA - La Rai rinuncia ad avere il pubblico nel teatro Ariston per il Festival di Sanremo (dove tra gli ospiti è prevista la presenza di Ibrahimovic) che sarà solo uno show televisivo. Lo ha deciso l’azienda al termine di una riunione con il direttore artistico e conduttore Amadeus in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari. Per tale motivo domani l’azienda di viale Mazzini presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico.