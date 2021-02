Serie C: Avellino a -1 dal Bari, traballa il secondo posto

(via Ssc Bari Fb)

Piove sul bagnato in casa del Bari, e non solo per la crisi tecnica che potrebbe ufficializzare l'esonero di Gaetano Auteri a seguito della sconfitta interna con la Vibonese, ma anche per la contemporanea vittoria dell'Avellino. In virtù dell'1-0 inflitto poche ore dopo l'anticipo delle 12.30 disputatosi al San Nicola nella giornata di domenica 7 febbraio, il pallonetto da centrocampo e da cineteca, inventato dal difensore Silvestri sul rettangolo del Partenio, consente all'Avellino di ridurre ad 1 punto il distacco dal Bari.