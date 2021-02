Tennis, ATP Cup: l'Italia perde 2-0 in finale con la Russia

Matteo Berrettini ha detto: “Abbiamo giocato un grande tennis, ci siamo divertiti. Il 2020 è stato un anno duro per il Covid. E’ stato bello però vedere tanti ragazzi che ci hanno sostenuto per farci arrivare fino alla finale dell’ATP, tutto questo per noi tennisti è da apprezzare”.

Il capitano non giocatore dell’Italia Vincenzo Santopadre ha dichiarato: “E’ stato bellissimo provare le emozioni dell’ATP Cup, ringrazio i miei ragazzi nonostante la sconfitta in finale”.