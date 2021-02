Nel secondo tempo il Potenza aumenta i ritmi del gioco. Conson insidioso. Romero sfiora il gol. La squadra di Fabio Gallo rimane in dieci. Espulso al 41’ Sepe per doppia ammonizione. Successo importante per il Foggia. E’ quarto in classifica con 36 punti.

Nella quarta giornata di ritorno del girone C di Serie C il Foggia vince 1-0 a Potenza. Nel primo tempo all’ 8’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con Del Prete, tiro di destro. Dell’Agnello va vicino al raddoppio. I lucani in contropiede. Ricci non inquadra la porta.