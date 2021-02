Serie A, la Juventus non passa a Verona. È 1-1

(via Juventus Fb)

Chiesa, dopo aver ricevuto la palla in verticale da Ramsey, ha servito il portoghese in area, abile a mettere in rete da pochi passi. Al 77' ci ha pensato Barak a pareggiare i conti. Dopo una bella azione collettiva, un cross di Lazovic ha pescato in area il giocatore di nazionalità ceca il quale ha battuto Szczesny con un colpo di testa imperioso.

- La Juventus non è riuscita ad espugnare Verona ed accorciare le distanze dalle rivali. Come nel march d’andata, la squadra di Juric ha bloccato i bianconeri sull'1 a 1. Le reti sono arrivate entrambe nella ripresa. Al 49' il 19esimo gol del solito Cristiano Ronaldo ha sbloccato il match.