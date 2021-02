Serie A, la Juventus non si ferma: battuta anche la Roma

(via Juventus fb)

La Juventus si è imposta per 2 a 0 sulla Roma nell’anticipo della ventunesima giornata di serie A, rispondendo alla vittoria dell’Inter a Firenze. Dopo la vittoria in Supercoppa, la squadra di Pirlo non si è più fermata mettendo a segno tre vittorie di fila in campionato. A sbloccare il risultato nel match delicato con i giallorossi ci ha pensato il solito Ronaldo. Al 13' il fenomeno portoghese ha messo in rete con un colpo da biliardo dal limite dell’area, imprendibile per l’estremo difensore giallorosso.Nella ripresa i bianconeri hanno raddoppiato grazie ad un autogol di Ibanez. Al 69' un cross basso di Kulusevski ha trovato la deviazione del difensore brasiliano nell'intenzione di anticipare Ronaldo. La vittoria permette alla Juventus di portarsi al terzo posto, superando la Roma e portandosi a cinque punti di distacco dall'Inter con una partita in meno.