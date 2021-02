Sportelli Ubi a BppB, accordo sul passaggio di 148 lavoratori

BARI - First Cisl, insieme agli altri sindacati del credito, ha sottoscritto un importante accordo, che regola il passaggio di 148 lavoratrici e lavoratori provenienti da Ubi (oggi nel nuovo perimetro di Jntesa Sanpaolo), alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. "Importanti sono le garanzie economiche e normative conquistate, nonché le tutele riconosciute per i rischi operativi a beneficio delle persone interessate alla connessa migrazione informatica", dichiarano i segretari nazionali Domenico Iodice e Mauro Incletolli."E' stato introdotto un piano di ricambio generazionale e anche formalizzato l'impegno di BppB a contrattare coi sindacati aziendali misure stabili di mitigazione della mobilità geografica e percorsi professionali. Ciò costituisce il migliore viatico negoziale a beneficio di tutte le persone che lavorano in BppBi”.“Indipendentemente dai numeri ridotti dell'operazione, la qualità dell'accordo interessa la contrattazione collettiva di settore perché garantisce sviluppo economico e pace sociale mediante feconde relazioni sindacali", concludono Iodice e Incletolli.