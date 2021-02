Tennis, Atp Cup: l'Italia supera 2-1 l'Austria

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ATP Cup di tennis maschile a Melbourne in Australia l’Italia vince 2-1 contro l’Austria. Nel primo singolare Fabio Fognini perde in due set 6-3 6-2 con l’austriaco Dennis Novak. Nel secondo singolare gli azzurri si portano sull’1-1. Matteo Berrettini vince 6-2 6-4 con l’altro austriaco Dominic Thiem. Per il tennista romano è questa la prima vittoria nella sua carriera contro un Top 3. Berrettini esibisce in campo dei forti dritti e rovesci. Thiem non molto preciso negli scambi.

Decisivo per il successo dell’Italia il doppio. Fabio Fognini e Matteo Berrettini vincono 6-1 6-4 contro gli austriaci Dennis Novak e Dominic Thiem. Inizia abbastanza bene l’avventura dell’Italia in questa manifestazione. Molto bravi Berrettini e Fognini nel match cruciale contro l’Austria. Eccellente con i suoi preziosi consigli da bordo campo il contributo del capitano non giocatore dell’ Italia Vincenzo Santopadre.