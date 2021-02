Turismo: giunta nomina commissario straordinario Pugliapromozione

BARI - La Giunta Regionale ha nominato l’avv. Renato Grelle commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per il Turismo – Pugliapromozione. Il commissario straordinario avrà il compito della stesura di un nuovo statuto e della riorganizzazione dell’agenzia.L’avv. Renato Grelle, iscritto all’Albo degli avvocati di Bari dal 1996, è esperto di diritto commerciale, societario, fallimentare e contrattualistica commerciale.Abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione dal 2015, si occupa, in particolare, di ristrutturazioni aziendali e riorganizzazioni societarie oltre che di operazioni di composizione della crisi d’impresa, di procedure concorsuali, di operazioni di natura straordinaria in ambito commerciale e societario, oltre che di operazioni immobiliari.Collabora con la sezione fallimentare del Tribunale di Bari, rivestendo la carica di curatore, oltre che di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale in procedure di Concordato Preventivo.Offre assistenza in procedure arbitrali e svolge attività di contenzioso, anche relativa alla materia concorsuale ed alle esecuzioni individuali. Assiste enti privati, Pubbliche Amministrazioni ed offre assistenza agli organi delle procedure concorsuali.La Giunta Regionale ha provveduto al reintegro nella carica del commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica, Alfredo Borzillo, preso atto della decisione del Tribunale di Bari.