Vaccinazione anti Covid, Zullo (FdI): "Siamo terzultimi in Italia, per questo è necessario fare tamponi a tappeto"

BARI - “Vaccini, la brutta bestia di questo governo regionale: un milione di pugliesi non ha ricevuto la vaccinazione contro l’influenza e ora solo 1 pugliese su 100 ha finito il ciclo (quindi fatte le due dosi) del vaccino contro il covid. Secondo l’autorevole Fondazione GIMBE la Puglia è terzultima in Italia. La giustificazione è che mancano i vaccini. Insomma, per ben due volte in Puglia non arrivano le dosi che dovrebbero arrivare e il dubbio che la Regione Puglia non abbia la giusta autorevolezza ci assale!". Così in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.“Ma proprio per questi ritardi, oggi più che mai - prosegue Zullo -, è necessario proseguire con i tamponi a tappeto. Fra ritardi e nuove varianti al virus il rischio che corriamo, fra qualche mese, è che ci potremmo ritrovare punto e a capo. Isolare i casi positivi mediante tamponi a tappeto consente, specialmente se la Puglia si appresta a tornare GIALLA, a riprendere le attività – da quelle scolastiche a quelle economiche – in sicurezza”, conclude Zullo.