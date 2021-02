Vittorio Brumotti torna dopo un anno nel fortino della droga di via Gola a Milano

MILANO - Vittorio Brumotti torna nel luogo dove un anno fu fa aggredito (vedi servizio del 19 maggio 2020) in via Gola, una delle zone più pericolose di Milano, in cui dilagano spaccio e delinquenza.Nel servizio in onda stasera (Canale 5, ore 20.35), l’inviato di Striscia raccoglie l’appello di un residente che, nel tentativo di uscire dal giro della cocaina, si rivolge a lui per denunciare il giro di droga che quotidianamente si consuma a due passi dai Navigli.«Rispetto a qualche mese fa la situazione purtroppo non pare cambiata –– qui si spaccia a ogni angolo, ci sono appartamenti adibiti a centrali della cocaina e in particolare del crack». Purtroppo, nonostante spesso siano noti alle forze dell’ordine, i responsabili restano impuniti.