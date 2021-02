BERLINO — Secondo il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, in Germania dati sui contagi del Covid mostrano “uno sviluppo molto positivo”. Ma “non si è ancora arrivati alle 50 nuove infezioni in sette giorni su 100 mila abitanti” che ci si è posti come obiettivo. Per il Robert Koch Institut questo indice è sceso a 76.