A Brescia terapie intensive piene, anche di giovani

BRESCIA - Il paziente in terapia intensiva più giovane ha 19 anni e da una settimana è ricoverato alla clinica Poliambulanza: "Le sue condizioni restano critiche", viene spiegato dai medici che lo hanno in cura. Oltre l'80 per cento dei malati Covid a Brescia sta facendo i conti con la variante inglese, la più diffusa sul territorio: "Se guardiamo ai ricoveri delle ultime due settimane possiamo dire che vengono colpite persone più giovani rispetto al passato. L'età media dei pazienti intubati è di 55 anni, mentre solitamente era di dieci anni più. Abbiamo anche molti pazienti tra i 40 e 50 anni", spiega Giuseppe Natalini, primario della terapia intensiva di Poliambulanza.