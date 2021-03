Anticorpi monoclonali: prima consegna all’Ospedale di Brindisi

BARI – Prima consegna di farmaci anticorpi monoclonali: destinazione Ospedale “Perrino” di Brindisi. Stamattina il “battesimo” della Farmacia dell’Ospedale “Di Venere”, individuata dalla Regione quale Centro di stoccaggio e smistamento per tutto il territorio pugliese.«Da qui partiranno tutte le consegne di monoclonaliverso i centri specializzati autorizzati alla prescrizione e alla somministrazione di questo nuovo presidio farmaceutico: una terapia in più da utilizzare contro Covid-19».Per la ASL di Bari sono quattro i centri abilitati ad impiegare i monoclonali: gli Ospedali Covid San Paolo-Bari, Altamura e Putignano, più la Rianimazione dello stesso “Di Venere”.Gli anticorpi monoclonali anti-Covid arrivano direttamente dalla Struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus e vengono stoccati nella Farmacia Ospedaliera del “Di Venere” che, già normalmente, funge da hub di approvvigionamento e smistamento dei farmaci di cui necessitano le strutture ospedaliere della Asl e ora farà anche da magazzino centralizzato al servizio dei presidi ospedalieri regionali.