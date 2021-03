- Nell'anniversario per i 700 anni dalla morte del Sommo poeta, il 'Dantedì', anche la città di Alberobello, in provincia di Bari, ha voluto partecipare all'evento illuminando il Trullo Sovrano, di cui ricorre anche il 25°anniversario del suo riconoscimento come Patrimonio Unesco, con le frasi di Dante Alighieri.Il Sindaco di Albertobello, Michele Longo, ha commentato l'evento: "Gli insegnamenti danteschi hanno una valenza universale che travalica il tempo e attraversa i secoli. Celebrare Dante, 700 anni dopo la sua morte, significa creare un legame indissolubile tra passato e presente per insegnare ai giovani ad amare lo scrittore fiorentino e soprattutto imparare a conoscerlo".