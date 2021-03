BARI - Si torna a sparare nel capoluogo pugliese ed in particolare al quartiere Libertà, nelle immediate vicinanze della Chiesa del Redentore. Intorno alle 16 di giovedì 11 marzo, in via Francesco Petrelli, un cittadino albanese di 28 anni è stato mortalmente ferito da tre colpi di pistola. A nulla sono valsi i soccorsi prestati dal personale del 118 che, giunti sul luogo, non hanno potuto che constatarne l'imminente decesso. Sul gravissimo episodio di sangue indaga la Polizia di Stato.