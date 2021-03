Bari, ko interno che brucia col Potenza: al San Nicola finisce 0 a 2

(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo la squadra di Massimo Carrera aumenta i ritmi del gioco. Al 13’ Antenucci non riesce a segnare con un tiro da pochi metri. Al 20’ Cianci va vicino al gol. Al 44’ i biancorossi restano in dieci. Espulso Marras per doppia ammonizione. Terza sconfitta per il Bari al San Nicola. E’ terzo in classifica con 52 punti a – 4 dall’ Avellino. Gli irpini vincono 2-0 in casa con la Paganese e sono secondi a 56 punti.

Nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C il Bari perde 2-0 in casa col Potenza. Nel primo tempo al 10’ la squadra di Fabio Gallo passa in vantaggio con Baclet su rigore concesso per un fallo di mano di Celiento. Al 26’ Antenucci di destro non inquadra la porta. Al 33’ raddoppia Baclet, tiro di sinistro. Al 43’ D’ Ursi non concretizza una buona occasione.