Basket, Champions: l'Happy Casa Brindisi vince 91-72 fuori casa col Tofas Bursa

Secondo quarto, Zubcic tiene in gara i turchi ma 27-23 per la squadra di Frank Vitucci. Bell, 40-31 Happy Casa. Willis, Brindisi si impone di nuovo 51-36. Terzo quarto, Yasar mantiene in partita il Tofas però 51-43 per i pugliesi. Bell, 54-43. Willis, 56-43. Krubally, Brindisi trionfa 72-53. Quarto quarto, Bell 78-72 Happy Casa. Willis, 80-72.

Bell, Brindisi vince questo quarto e 91-72 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Sono primi in classifica con 6 punti insieme agli israeliani dell’ Hapoel Holon. Migliori marcatori, nella squadra di Frank Vitucci Bell 16 punti e Perkins 13. Nei turchi Phillip 22 punti e Purcell 11. Nella quinta giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà mercoledì 31 Marzo alle 20 fuori casa contro gli israeliani dell’ Hapoel Holon.