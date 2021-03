Basket: esonerato l'allenatore del Reggio Emilia Antimo Martino

- In A/1 di basket maschile è stato esonerato l’allenatore di Reggio Emilia Antimo Martino dopo la sconfitta 96-70 in casa contro Trieste. La squadra emiliana è stata affidata provvisoriamente al tecnico in seconda Federico Fucà. Per Reggio Emilia è stata la decima sconfitta nelle ultime undici partite. E’ ultima in classifica con 14 punti insieme alla Fortitudo Bologna, Trento Cantù e Varese.

Nella corsa verso la salvezza importante la vittoria di Cantù 92-85 in casa con Cremona. Varese ha superato in Lombardia 81-68 Pesaro. Trento non ha giocato a Sassari. Questa partita è stata rinviata a data da destinarsi. Numerosi giocatori della squadra sarda sono risultati positivi al Covid. La Fortitudo Bologna è stata sconfitta 84-78 aTreviso. Fucà debutterà sulla panchina di Reggio Emilia venerdì 19 Marzo alle 20, 30 fuori casa contro la Fortitudo Bologna. Se la squadra emiliana non dovesse riprendersi entro due o tre partite non è escluso l’arrivo a Reggio di Attilio Caja.