Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 80-75 in casa con lo Joventut Badalona

(via Virtus Segafredo Bologna Fb)

La Joventut si impone di nuovo 44-41. Terzo quarto, Brodziansky 47-43 per gli spagnoli. Bassas, 54-49. Parra, 58-51. Teodosic impatta per la Virtus, 61-61. Questo quarto termina in parità, 63-63. Quarto quarto, Teodosic 66-65 Virtus. Ricci, 71-68. Hunter, 75-68. Belinelli, 77-72. Teodosic, 78-74. Belinelli, la Virtus Bologna vince questo quarto e 80-75 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Migliori marcatori, nella Virtus Belinelli 24 punti e Teodosic 11. Negli spagnoli Lopez Arostegui 20 punti e Bassas 14. La seconda gara dei quarti di finale si giocherà venerdì 26 Marzo alle 20, 45 a Badalona in Spagna.

Nella prima partita dei quarti di finale di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna vince 80-75 in casa contro gli spagnoli della Joventut Badalona. Primo quarto, Tomic 8-5 per gli spagnoli. Pajola impatta per gli emiliani, 11-11. Ribas, 18-15 Joventut. Morgan, 20-17. Dimitrijevic, il Badalona prevale 22-20. Secondo quarto, Morgan 26-22 per gli spagnoli. Belinelli consente alla Virtus di pareggiare, 28-28. Abass, 33-31 per gli emiliani. Dawson, 39-34 Badalona. Dimitrijevic, 44-38.