Truffa aggravata: nei guai avvocato di Barletta

Le indagini sarebbero scattate nel 2019 con la denuncia alla Guardia di Finanza di Trani da parte di un cliente che si era rivolto all'avvocato, affidandogli la procura speciale, per risolvere un contenzioso giudiziario a causa di un incidente stradale per poi non riuscire più ad avere informazioni dal proprio legale.





La vittima, solo successivamente, scoprirà che il proprio avvocato era riuscito ad incassare dalla compagnia assicurativa la quietanza di 200 mila € senza restituire la corrispondente parte ai legittimi beneficiari.

Un avvocato di Barletta è accusato di reati di truffa aggravata, appropriazione indebita, patrocinio infedele e falso, con il sequestro dei beni di 200 mila euro che la Finanza ha provveduto a procedere come sequestro preventivo.