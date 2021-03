Tennis: Lorenzi e Cocciaretto si qualificano per il torneo di Miami

Paolo Lorenzi si è qualificato per il torneo di tennis maschile di Miami in Florida. Nelle qualificazioni ha vinto 6-4 6-4 contro il taiwanese Jason Jung. Eliminati Federico Gaio 7-6 5-7 6-2 dal britannico Liam Broady e Matteo Viola 6-7 6-4 6-1 dal tedesco Misa Zverev. Tra le donne Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per il torneo di Miami. Ha vinto 2-6 6-3 6-3 contro l’ ungherese Timea Babos. Tra gli uomini nel primo turno Stefano Travaglia sfiderà l’americano Frances Tiafoe, Salvatore Caruso affronterà il giapponese Yasutaka Uchiyama e Lorenzo Musetti dovrà vedersela contro l’altro americano Michael Mmoh.

Lorenzi giocherà con un qualificato da decidere. Ammessi al secondo turno Jannik Sinner che sfiderà chi vincerà l’incontro tra il francese Hugo Gaston e l’altro tedesco Dominik Koepfer, Fabio Fognini il quale dovrà vedersela con chi supererà il primo turno tra l’americano Sebastian Korda e il moldavo Radu Albot, e Lorenzo Sonego che affronterà chi prevarrà nell’ incontro tra lo spagnolo Fernando Verdasco e un qualificato. Tra le donne Camila Giorgi nel primo turno sfiderà una qualificata ed Elisabetta Cocciaretto dovrà vedersela contro un’altra qualificata.