Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 84-78 contro la Joventut Badalona

(Via Virtus Bologna Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda partita dei quarti di finale di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna vince 84-78 fuori casa contro gli spagnoli dello Joventut Badalona e si qualifica per la semifinale. Primo quarto, Weems 5-2 per gli emiliani. Tessitori, 10-8. Pajola, 16-10. Teodosic, 18-12. Gamble, Bologna prevale 19-14. Secondo quarto, Hunter 22-16 Virtus. Ancora Hunter, 27-19. Alibegovic, 29-21. Gamble, 35-21. Teodosic, 38-28.

Di nuovo Gamble, Bologna si impone di nuovo 43-31. Terzo quarto, Teodosic, 48-31 Virtus. Weems, 52-32. Ancora Teodosic, 56-35. Hunter, 58-41. Pajola, 59-44. Hunter, Bologna trionfa 64-54. Quarto quarto, Belinelli 67-56 Virtus. Bassas tiene in gara gli spagnoli, ma 69-64 per gli emiliani. Hunter, 71-69 Bologna. Markovic, tripla 76-72. Hunter, 78-75. Hunter e Weems, Bologna vince questo quarto e 84-78 tutta la partita. Successo meritato per la Virtus. Migliori marcatori, negli emiliani Weems 18 punti e Teodosic 17. Negli spagnoli Bassas 26 punti e Birgander 10.