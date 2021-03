Mondiali, qualificazioni: il Portogallo e il Belgio pareggiano, vittoria per Russa e Olanda

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata delle qualificazioni ai mondiali nel gruppo A il Portogallo pareggia 2-2 fuori casa con la Serbia. Nel secondo tempo al 92’ non concesso un gol a Cristiano Ronaldo col pallone che aveva superato la linea di porta. Ronaldo si toglie la fascia da capitano del Portogallo e lascia lo Stadio “Marakanà” di Belgrado molto arrabbiato. Il Portogallo e la Serbia sono primi in classifica con 4 punti. Il Lussemburgo vince a sorpresa 1-0 in Irlanda.

Nel gruppo E il Belgio pareggia 1-1 in trasferta con la Repubblica Ceca. Nel secondo tempo sull’1-0 per la Repubblica Ceca, al 15’ Lukaku realizza con un tiro di sinistro il gol del pareggio dei belgi. La Bielorussia vince 4-2 in casa con l’Estonia. Nel gruppo G la Turchia vince 3-0 in Norvegia. L’ Olanda supera 2-0 ad Amsterdam la Lettonia. Il Montenegro travolge 4-1 in casa Gibilterra. Nel gruppo H la Russia vince 2-1 a Mosca con la Slovenia ed è prima da sola con 6 punti. La Croazia si impone 1-0 in casa col Cipro. La Slovacchia pareggia 2-2 in casa con Malta.