Basket: il San Severo perde 88-70 a Ravenna

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero dell’undicesima giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo perde 88-70 a Ravenna. Primo quarto, Rebec e Givens, 4-0 per i romagnoli. Ogide tiene in gara i pugliesi, però 18-8 per la squadra avversaria. Oxilia, Ravenna prevale 26-14. Secondo quarto,Givens 38-21 per i romagnoli.

Cinciarini, 44-24. Ancora Givens, 46-29. Simioni, Ravenna si impone di nuovo 48-31. Terzo quarto, Rebec 58-34 per i romagnoli. Maspero, Ravenna trionfa 65-50. Quarto quarto, Oxilia 76-50 per la squadra avversaria. Clarke consente ai pugliesi di restare in corsa, però 78-70 per i romagnoli. Givens, Ravenna vince questo quarto e 88-70 tutta la partita. Sconfitta immeritata per San Severo. E’ penultimo in classifica con 8 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Clarke 19 punti e Ikangi 13. Nel Ravenna Givens 19 punti e Oxilia 17. Nella dodicesima giornata di ritorno domenica 21 Marzo San Severo giocherà alle 18 in casa contro l’Eurobasket Roma.