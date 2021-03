Tennis, Fognini eliminato dal torneo di Acapulco

FRANCESCO LOIACONO - Fabio Fognini è stato eliminato 6-4 6-3 dal britannico Cameron Norrie nel secondo turno del torneo ATP 500 di Acapulco in Messico. Il tennista ligure è stato poco efficace con il servizio. Lorenzo Musetti ha vinto 2-6 6-3 7-6 contro l’americano Frances Tiafoe. Per la prima volta nella sua carriera il diciannovenne di Carrara Musetti si è qualificato per il terzo turno in un torneo ATP 500.

Nel torneo di Dubai negli Emirati Arabi Jannik Sinner ha perso 6-7 6-3 6-2 con il russo Aslan Karatsev. Il sudafricano Lloyd Harris ha superato 6-1 3-6 6-3 il giapponese Kei Nishikhori. Il canadese Denis Shapovalov ha prevalso 7-6 6-4 sul francese Jeremy Chardy. Tra le donne nel secondo turno del torneo di Monterrey in Messico Jasmine Paolini è stata eliminata 2-6 6-2 6-2 dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova.