Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 95-70 fuori casa contro la Fortitudo Bologna

Quarto quarto, Bell 77-57 Happy Casa. Bostic, 79-57. Perkins, Brindisi vince questo quarto e 95-70 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono secondi in classifica con 28 punti insieme alla Virtus Bologna. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Bostic 20 punti e Krubally 14. Nella Fortitudo Bologna Saunders 17 punti e Hunt 15. Nella ventiduesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà sabato 13 Marzo alle 20 in casa contro la Virtus Bologna.

Nell’anticipo della ventunesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 95-70 fuori casa contro la Fortitudo Bologna. Primo quarto, Bostic 7-6 per i pugliesi. Hunt, 20-14 per gli emiliani. Thompson, Brindisi prevale 22-21. Secondo quarto, Krubally 27-21 Happy Casa. Bell allunga, 29-21. Tripla di Bostic, 41-28. Krubally, Brindisi si impone di nuovo 48-34. Terzo quarto, Bostic 57-38 per la squadra di Frank Vitucci. Perkins, 66-45. Krubally, 72-52. Brindisi trionfa 72-54.