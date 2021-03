Serie C: il Foggia vince 3-1 fuori casa con la Turris

Nel secondo tempo al 35’ i dauni ritornano in vantaggio. Ferretti devia involontariamente di testa nella propria porta su cross di Vitale. Al 43’ Curcio realizza la terza rete, tiro di sinistro su passaggio di D’Andrea. Successo importante del Foggia. E’ sesto in classifica con 40 punti insieme alla Juve Stabia.

Nel posticipo della ventottesima giornata del girone C di Serie C il Foggia vince 3-1 fuori casa contro la Turris. Nel primo tempo al 23’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con Curcio, rovesciata al volo. Al 28’ pareggia Loreto, tiro di destro.