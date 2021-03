Alstom cerca professionisti della tecnologia per una mobilità intelligente e sostenibile

 Application Engineer  Software Designer - DevOps Engineer  Software Junior Architect C#  Software Architect C#  Software Architect C++  Senior Software Designer Human-Machine Interfaces (HMI)  Data Center Architect  System Validation & Verification Engineer  IT Security Architect  System Designer



“Lavorare in Alstom significa essere protagonisti di un mercato in forte espansione e far parte di un contesto internazionale e ad alto contenuto tecnologico, nel quale collaborazione, condivisione delle conoscenze e competenze vengono valorizzate, attraverso concrete opportunità di formazione e percorsi di carriera tecnici e manageriali. Siamo consapevoli che il nostro successo in Italia e nel mondo dipende dalle nostre persone, dai loro talenti e dalle loro diversità. Alstom si distingue per l’attenzione dedicata ai temi della salute e della sicurezza dei lavoratori ed è al fianco delle sue persone per aiutarle a trovare il giusto equilibrio tra vita professionale e personale, proponendo Smartworking, flessibilità oraria, iniziative per genitori e programmi di Welfare e Wellness.” ha dichiarato Marco De Rosa, HR Director di Alstom in Italia. Alstom in Italia ha ricevuto anche per il 2021 il riconoscimento di “Top Employer”, confermando di essere un’eccellenza per l’ambiente di lavoro e per le proprie pratiche HR. Inoltre, Alstom, attraverso il progetto “I Nove You" promuove il talento creativo di tutte le sue persone. Alstom Italia è stata premiata quest’anno con la medaglia d'oro nella categoria "Processi Innovativi" e con la medaglia d'argento nella categoria "Small but Smart". In totale, due progetti italiani sono saliti sul podio e altri due team hanno contribuito ad altrettanti progetti pluripremiati a livello internazionale.

BARI – Alstom è alla ricerca di oltre 25 talenti, tra giovani talenti ed esperti professionisti per le sedi di Bologna e Bari nella business unit Traffic Management System.Promotrice di una mobilità sostenibile, Alstom sviluppa e commercializza soluzioni integrate che costituiscono le basi per il futuro della mobilità. Alstom offre una gamma completa di attrezzature e servizi, da treni ad alta velocità, metropolitane, monorotaie, tram ed e-bus a sistemi integrati, soluzioni personalizzate, infrastrutture, segnalamento e soluzioni di mobilità digitale.Guidata da una cultura agile, inclusiva e responsabile, Alstom è in prima linea nell’anticipare i cambiamenti e portare innovazione per vincere le sfide della mobilità di oggi e di domani. Con 75.000 persone in 70 paesi, il Gruppo rispetta e celebra le diversità, impegnandosi a creare un impatto positivo sulla società. Fortemente radicata nella tradizione ferroviaria italiana, Alstom in Italia con 10 siti distribuiti sul territorio nazionale e più di 3.500 dipendenti, è un solido imprenditore locale, riconosciuto come una delle aziende leader nel mercato italiano.Alstom ricerca giovani ed esperti laureati in informatica, scienze informatiche, elettronica per promuovere innovative soluzioni di gestione della mobilità ferroviaria (Traffic Management System - TMS), una tecnologia chiave nel settore del segnalamento ferroviario, che fornisce agli operatori funzioni avanzate di automazione e supporto decisionale. Questi sistemi sono basati su applicazioni software speciali, normalmente in esecuzione su infrastrutture IT/datacenter appositamente progettati per la continuità del business e applicazioni “mission critical”.Di seguito si riportano le posizioni aperte a cui è possibile candidarsi al seguente link: https://jobsearch.alstom.com/