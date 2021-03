TOKYO - Si terranno mercoledì 21 aprile presso la sede della Fifa in Zurigo, i sorteggi dei gironi per i tornei olimpici di calcio dei Giochi estivi di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Il numero complessivo delle Nazionali partecipanti è di 28, suddiviso in 16 maschili e 12 femminili. (N.Zuccaro)