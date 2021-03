Confesercenti, Benny Campobasso: "La nuova zona rossa? Un disastro annunciato"

BARI - ‘L’ingresso in zona rossa per l’aumento dei contagi da Covid e la chiusura di molte attività commerciali è un disastro annunciato’, lamenta Benny Campobasso, presidente di Confesercenti di Puglia, il quale aggiunge che ‘non sono i negozi a produrre e diffondere i contagi, ma i trasporti e le scuole, i commercianti – ahimè - subiscono questa situazione e per questo vanno sostenuti con i ristori che non saranno mai troppi. Se arriveranno. E i livelli di consumo pre-pandemia saranno ripristinati non prima del 2024’.L’ultimo report di Confesercenti denuncia che oltre 4mila aziende pugliesi sono a rischio chiusura. ‘Con le nuove misure restrittive, quel numero, è sicuramente destinato a crescere, è difficile fare previsioni adesso, li vedremo tra due/tre mesi’.Molte attività commerciali piccole e medie resistono, aprono e rimangono in attesa di ricevere ristori, cassa integrazione, agevolazioni fiscali. Terminato questo periodo quanti saranno i sopravvissuti? ‘Temo che in molti non ce la faranno’.Confesercenti è convinta che la lenta ripresa delle attività farebbe tornare alla normalità il commercio, mentre ‘l’altalena stop and go è un massacro economico. Ci sono aziende della ristorazione, della filiera turistica e del commercio della moda, che rappresentano il 90percento delle 380mila aziende del nostro terziario, completamente ferme da mesi e senza ristori’.Pasqua è vicina ma è già andata anche quest’anno. La stagione estiva è alle porte ed il futuro è una grande incognita. ‘Sicuramente i flussi turistici saranno di prossimità e si perderà una importante fetta di mercato straniero che con impegno e sacrifici avevamo conquistata negli ultimi anni’.La crescita del commercio online – nell’anno del Covid - ha raggiunto il 40percento, raddoppiando il dato del 2019. ‘E’ un commercio che favorisce i grandi gruppi e non lascia risorse sul territorio. Tuttavia, molti esercizi di prossimità si sono organizzati per il commercio online, il quale sfortunatamente non può essere esteso a tutte le categorie. Per acquistare un capo di abbigliamento – per esempio - occorre la presenza in negozio per provarlo, testare il tessuto, perciò l’online non è indicato per il commercio al dettaglio. È una guerra dalla quale i piccoli esercizi non si salveranno. Purtroppo’.