BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE conferma, nella settimana 10-16 marzo, tutti i numeri in aumento: nuovi casi +8,3%, ricoverati con sintomi +16,5% e terapie intensive +18,1%. In un mese sfiora il raddoppio il numero medio dei nuovi ingressi/die in terapia intensiva. Lo rende noto la Fondazione indipendente.Vaccini: a 2 settimane dalla fine del trimestre mancano all’appello ancora quasi la metà delle dosi previste. Caos AstraZeneca: oltre ai rallentamenti nelle somministrazioni, a rischio effetto boomerang figlio di una comunicazione istituzionale inadeguata e di una decisione più politica che scientifica, continua la nota.