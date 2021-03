Covid, Acquaroli: nelle Marche cure con anticorpi monoclonali

(Agenzia DIRE) ANCONA - "Arriveranno a breve anche nella nostra regione le cure con anticorpi monoclonali". A dirlo è il presidente della Regione Marche,, nel corso della seduta straordinaria dedicata all'emergenza sanitaria del consiglio regionale.Le comunicazioni del governatore, come riporta l'agenzia Dire, hanno aperto la sessione straordinaria che si è svolta subito dopo quella ordinaria. "Le cure con anticorpi monoclonali non solo potranno essere utilizzate per le fasi più avanzate di età - conclude Acquaroli - ma c'è la richiesta di avviare nella nostra regione una fase sperimentale per ampliare l'utilizzo anche nelle fasce d'eta' piu' giovani. Si tratta a nostro avviso di novità importanti per combattere il Covid-19".