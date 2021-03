Speranza: "Stop AstraZeneca deciso dopo confronto con Germania"

ROMA - Il ministro della Salutea ha parlato al Corriere della Sera: "Stop ad Astrazeneca deciso dopo un confronto con i tedeschi, attendiamo fiduciosi il giudizio Ema!". E poi: "La decisione di ieri di sospendere AstraZeneca è precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini, il Paul-Ehrlich-Institut. C’è stato un confronto tra i ministri della salute: ora i governi attendono il giudizio Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. È giusto avere cautela".