Covid, rinviata Monopoli-Palermo

BARI - La Lega italiana Calcio Professionistico ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Monopoli-Palermo, valida per il 32mo turno del Girone C di Serie C, inizialmente programmata per le ore 15 di sabato 20 marzo 2021 presso lo Stadio "Vito Simone Veneziani". Il provvedimento si è reso necessario a seguito del focolaio epidemico sviluppatosi all'interno della Società Sportiva del Monopoli. Sul caso, è stata prontamente trasmessa agli uffici competenti della Lega Pro la relativa documentazione medica rilasciata dall'Asl Bari. (