FOGGIA - Scompare a soli 52 anni Alfonso Fiore, il consigliere comunale di Foggia risultato posito al Coronavirus. Fiore era ricoverato da una settimana in terapia intensiva. Da subito le sue condizioni erano apparse piuttosto gravi. Fiore era stato eletto nel 2014 per la prima volta, per essere riconfermato cinque anni dopo.“Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Alfonso Fiore. “Questo maledetto virus ci sta mettendo fortemente alla prova anche sul piano umano. Sono vicino alla famiglia e a tutta la comunità di Foggia”, dichiara(FdI).