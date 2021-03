BARI – Il servizio tamponi continuerà ad essere assicurato nell’ attuale drive through a Grumo Appula. E’ quanto stabilito da Direzione generale ASL e Dipartimento di prevenzione.I test molecolari continueranno ad essere effettuati a Grumo senza alcun disagio per i cittadini, per 3 giorni alla settimana, sulla base dell’andamento dei contagi e del volume della domanda.