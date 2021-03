Circolo Vela Bari: 29er in acqua a Palermo per la prima regata nazionale di stagione

Tre invece i pugliesi, tutti del Circolo della Vela Bari. Claudia Quaranta con Carlo Vittoli, Marco Corrado con Gianluca Capezzuto e Alfonso Palumbo con Dodo Palumbo sono partiti ieri mattina alle 7 da Bari per raggiungere la Sicilia insieme al loro istruttore e partecipare alla regata organizzata dal Circolo velico Sferracavallo, nato in piena pandemia e di cui è socio e direttore tecnico Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli.



"Il cielo oggi è coperto ma non piove. Il vento sarà di sei nodi da Est. Sono previste quattro prove per la giornata con partenza alle 12. Sarà sicuramente un bel test per valutare la condizione dei nostri atleti e la loro preparazione anche in vista della prossima regata che organizzeremo noi a Bari il mese prossimo - spiega il loro coach, Giordano Bracciolini. Ci auguriamo di fare bene come già accaduto al campionato italiano".

BARI - Sono pronti a scendere in acqua i 45 equipaggi che da tutta Italia sono arrivati a Palermo per la prima regata nazionale di questa stagione. Insieme a loro anche due equipaggi stranieri provenienti dalla Repubblica Ceca.