F1, svelata la Williams FW43B

E' stata svelata in rigorosa diretta on line per le disposizioni anti-COVID, alle ore 15 di venerdì 3 marzo in 3D, la FW43B che consentirà alla Williams di rinnovare la presenza in Formula 1 a partire da domenica 28 marzo 2021 in Bahrain. A partire da questa data, la monoposto della scuderia fondata da Frank Williams acquisita il 21 agosto 2020 dagli americani del fondo Doriliton Capital schiererà le 2 vetture condotte dai piloti George Russell e Nicholas Latifi.