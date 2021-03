Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il film indoor in diretta dal teatro Van Westerhout di Mola di Bari

MOLA DI BARI (BA) - Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film Indoor, ritorna con un nuovo appuntamento venerdì 12 marzo alle ore 19 con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio. MOLA DI BARI (BA) - Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film Indoor, ritorna con un nuovo appuntamento venerdì 12 marzo alle ore 19 con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio.

Dopo “L’Arminuta”- caso letterario del 2017 da cui Giuseppe Bonito sta ultimando un film in collaborazione con Rai Cinema - Di Pietrantonio torna con un nuovo romanzo teso e intimo, intenso a ogni pagina, capace di tenere insieme emozione e profondità di sguardo. Candidato da Nadia Fusini al Premio Strega 2021, “Borgo Sud” continua la storia di Adriana, Donatella Di Pietrantonio dialogherà con la giornalista Anna Puricella.A seguire sarà trasmesso “Un affare di famiglia” di Hirokazu Koreeda, film Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Il regista nipponico racconta le dinamiche “familiari” di una piccola comunità di persone, solo apparentemente legati da parentela, che si trovano ad accogliere nella loro umile abitazione una bambina lasciata sola dai genitori.L’evento, dal titolo “Del Racconto, gli Amori”, sarà trasmesso dal teatro Van Westerhout di Mola di Bari in streaming sulla piattaforma MYmovies.it e presentato da Giancalo Visitilli, direttore artistico del festival e presidente della cooperativa sociale I Bambini di Truffaut, presenterà un nuovo appuntamento dal titolo “Del Racconto, la Responsabilità”.Per accedere gratuitamente basterà collegarsi al link https://www.mymovies.it/ondemand/driff-indoor/ e prenotare il proprio posto. Il link sarà pubblicato anche sulla pagina facebook del festival (https://www.facebook.com/festivaldelraccontoilfilm).Arriverà una mail di prenotazione che ricorderà il giorno e l'ora di inizio del film. Quando il film sarà disponibile (e quindi il conto alla rovescia azzerato) si dovrà entrare nella scheda film e per guardarlo. Qualora il film andasse in sold out oppure la disponibilità sarà scaduta apparirà una scritta che indicherà che il film non è più disponibile.Per la visione dei film è SEMPRE necessario effettuare il login o se non si ha un account MYmovies effettuare una semplice registrazione con solo indirizzo mail e password.In caso di dubbi sulla funzionalità della piattaforma o di problemi di qualsiasi tipo nella visione è disponibile 7 giorni su 7 e fino a sera inoltrata l’help desk MYmovies (visibile in tutte le pagine della piattaforma in basso a destra).Il progetto è sostenuto da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della programmazione “Custodiamo la cultura in Puglia” e dal Comune di Mola di Bari, con la partnership di Apulia Film Commission e Fondazione Vincenzo Casillo.libro: “Borgo sud” (Giulio Einaudi Editore)film: “Un affare di famiglia” di Hirokazu Kore-EdaOspiti: Donatella Di Pietrantoniopresenta la giornalista Anna Puricella