Germania: stop AstraZeneca dopo denuncia casi di trombosi cerebrali

BERLINO — La decisione di sospendere in via precauzionale l’uso del vaccino contro il Covid AstraZeneca è stata presa dalle autorità sanitarie tedesche dopo la denuncia di sette casi di trombosi cerebrali fra persone a cui era stato inoculato il prodotto sviluppato dall’Università di Oxford, ha spiegato il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn. “Accade molto raramente”, ha affermato. “Fino a questo momento, ci sono sette casi su 1,6 milioni di vaccinazioni in Germania. Si tratta di un rischio molto basso, ma se c’è un legame con il vaccino è sproporzionato”.