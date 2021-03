Claudio Baglioni: i versi di 'Avrai' nella serie tv americana ''Station 19''

MILANO - Due tra i più bei versi di “Avrai” – il capolavoro di Claudio Baglioni del 1982, dedicato alla nascita di suo figlio Giovanni – sottolineano due tra i momenti più toccanti di un episodio della serie TV statunitense “Station 19”, il fortunato spin-off di “Grey’s Anatomy”.

Nell’episodio 6 della quarta stagione (in onda negli Stati Uniti sulla ABC), infatti, i fratelli Andrew e Carina DeLuca, in ricordo della loro infanzia, citano – in italiano, con sottotitoli in inglese - “Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle”.