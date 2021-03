Il Bari pareggia 1-1 al San Nicola con la Casertana

Il Bari è terzo in classifica con 53 punti a -4 dall’ Avellino. Gli irpini sono secondi a 57 punti e giocheranno stasera alle 20, 30 in casa col Potenza. I galletti sono a +5 sul Catanzaro che resterà fermo a 48 punti per il rinvio della gara in trasferta con la Cavese a causa della morte dell’allenatore in seconda della squadra campana Antonio Vanacore, per il Covid.

Nel secondo tempo al 10’ i biancorossi vanno vicini al gol con Sabbione. Al 12’ Cuppone della Casertana non concretizza una buona occasione. Al 24’ Cianci non riesce a schiacciare di testa il pallone in porta su cross di Marras. Al 91’ i campani sfiorano la rete della vittoria con Rosso.