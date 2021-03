(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo al 5’ la squadra di Antonio Calabro passa in vantaggio con Di Massimo, tiro di destro. Al 44’ Candellone di testa va vicino al pareggio. Al 91’ raddoppia Curiale su rigore concesso per un fallo di Di Cesare su Casoli.





Il Bari è terzo in classifica con 53 punti a-7 dall’Avellino. Gli irpini perdono 3-1 a Catania e sono secondi a 60 punti. La squadra di Massimo Carrera è a +2 sul Catanzaro. I calabresi sono quarti con 51 punti.

- Nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C il Bari perde 2-0 a Catanzaro. Nel primo tempo al 34’ Curiale del Catanzaro non concretizza una buona occasione. Al 35’ Cianci del Bari di testa non riesce a schiacciare in porta.