BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle ore 00,00 del 22 marzo, e per le successive 24 ore, si prevedono venti forti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibili fenomeni dovuti al deflusso della diga di Occhito sul Fiume Fortore. Lo rende noto la Protezione civile.Pertanto dalle ore 00,00 del 22 marzo e per le successive 24 ore e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato sulla Puglia.