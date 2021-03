(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo al 6’ Antenucci con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 14’ raddoppia D’ Ursi, tiro al volo su cross di De Risio. Al 30’ D’ Ursi va vicino al terzo gol. Al 39’ Mendicino della Paganese colpisce il palo.





Con questa vittoria il Bari scavalca il Catanzaro. I biancorossi sono terzi con 56 punti, +2 sui calabresi. La squadra di Antonio Calabro è quarta a 54 punti, in attesa della partita di domani alle 17, 30 fuori casa con la Turris.

Nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C il Bari vince 2-0 al “San Nicola” con la Paganese. Nel primo tempo al 20’ la squadra di Massimo Carrera passa in vantaggio con Bianco, tiro di sinistro da fuori area. Al 33’ Guadagni della Paganese non concretizza una buona occasione.