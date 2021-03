Il Bari vince 2-0 fuori casa con la Juve Stabia

(via Ssc Bari Fb)

Nella nona giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari vince 2-0 fuori casa contro la Juve Stabia. Nel primo tempo al 31’ i campani in contropiede. Vallocchia con un tiro da fuori area centra il palo. Al 44’ la squadra di Massimo Carrera passa in vantaggio con Marras, tiro in diagonale su passaggio di D’Ursi. Nel secondo tempo al 1’ raddoppia Marras, tiro al volo su cross di Antenucci. Al 7’ Cianci con un colpo di tacco colpisce la traversa. Successo importante per il Bari. E’ terzo in classifica con 52 punti, a -1 dall’Avellino. Gli irpini vincono 1-0 a Catanzaro e sono secondi a 53 punti.