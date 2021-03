Il Consiglio regionale si conclude con la mancanza del numero legale

BARI - Si conclude per mancanza del numero legale la seduta del Consiglio regionale, sebbene la conclusione fosse già fissata per le 17.00. Non è stato possibile votare la mozione del Gruppo FDI sulla revoca della nomina di Massimo Cassano a direttore generale dell’Agenzia regionale per le politiche del lavoro ARPAL.I consiglieri del gruppo FDL hanno sottolineato la “inopportunità della nomina in quanto il direttore generale deve essere un tecnico puro, esperto, competente e che non risponda alle logiche politiche partitiche”.All’avviso pubblico, si legge nella mozione, hanno partecipato 34 candidati i cui curriculum vitae sono stati sottoposti all’analisi comparativa, dopo la quale sono stati selezionati 3 nominati e sottoposti all’attenzione del presidente Emiliano, che con delibera ha provveduto alla nomina di Massimo Cassano, lo scorso dicembre 2020.