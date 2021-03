Incendio domato su una nave da crociera a Corfù: a bordo 51 membri dell’equipaggio

La nave si trova a Corfù, dove è attualmente sosta inoperosa. L’incendio ha avuto origine da una delle scialuppe di salvataggio in vetroresina situata al ponte 6. L’incendio è stato messo sotto controllo grazie all’intervento dei due vigili del fuoco della nave e al supporto dei servizi di emergenza locali. Le operazioni si sono concluse alle 18:58 ora locale.





Non ci sono stati feriti tra i 51 membri dell’equipaggio che erano a bordo della nave al momento dell’incidente. Da una valutazione preliminare, non ci sono stati danni all’interno della nave ma solo sulla fiancata esterna a causa delle fiamme e del denso fumo nero causato dalla vetroresina delle scialuppe. Attualmente è in corso un’indagine completa dell’accaduto”.

La compagnia MSC Crociere, dedita al mercato delle crociere, con sede a Ginevra e sedi operative a Napoli, Genova e Venezia, nell’ultima nota ufficiale diramata prima delle 20, riporta Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha fornito ulteriori informazioni in merito all’incidente di seguito riportato: “Oggi alle 15:42 (ora locale di Corfù) MSC Lirica ha segnalato un incendio al MSC Maritime Support Centre di Londra.