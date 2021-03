Italia-Irlanda del Nord, fra lutti e amarcord

(Getty)





A partire dalle ore 20.45 di giovedì 25 marzo, al Tardini di Parma, si disputerà la "prima" di 3 gare che potrà offrire al CT Roberto Mancini diverse indicazioni anche in vista dei prossimi campionati europei in programma dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Conquistare la prima vittoria dell'anno solare 2021, equivarrà anche ad una rivincita per un precedente che risale a 63 anni fa.





Era il 15 gennaio 1958 quando, battuta per 2-1 dall'Irlanda del Nord a Belfast, l'Italia non riuscì a qualificarsi per la prima volta nella sua storia ai Mondiali che si sarebbero svolti in Svezia dall'8 al 29 giugno dello stesso anno.

- Onorare, e non solo per il lutto al braccio, la memoria di Mario Corso, Pietro Anastasi, Pierino Prati, Paolo Rossi e Mauro Bellugi (azzurri scomparsi a distanza di 1 anno), per partire col piede giusto nel cammino di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. E' la prima motivazione che dovrà spingere gli azzurri a cercare i primi 3 punti nell'esordio contro l'Irlanda del Nord.